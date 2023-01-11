Gündem İYİ Partili Feridun Bahşi Twitter hesabını erişime kapattı Akşenerin 15 Temmuz gecesi FETÖ aleyhine tweet atamadığını söylemişti
POLİTİKA

İYİ Partili Feridun Bahşi Twitter hesabını erişime kapattı: Akşener'in 15 Temmuz gecesi FETÖ aleyhine tweet atamadığını söylemişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesi FETÖ aleyhinde tweet atamadığını ifşa eden İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi Twitter hesabını erişime kapattı. Partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Feridun Bahşi, "Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım." ifadelerini kullanmıştı. Bahşi, "Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." demişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Feridun Bahşi Twitter hesabını erişime kapattı: Akşenerin 15 Temmuz gecesi FETÖ aleyhine tweet atamadığını söylemişti
İYİ Partili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi Akşener'in yumuşak tweet attığını itiraf etmişti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Isparta'da gerçekleştirdiği konuşmasında Meral Akşener'in 15 Temmuz gecesi 'yumuşak' tweet attığını itiraf etmişti. Akşener ile arasında geçen diyaloğu anlatan Bahşi, Akşener'i daha ılımlı bir tweet atması gerektiği konusunda uyardığını ve Akşener'in bu mihvalde bir tweet attığını belirtmişti. İYİ Partili Feridun Bahşi bu konuşmasının ardından Twitter hesabını erişime kapattı.

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'BİRAZ YUMUŞATALIM'

Twitter hesabını erişime kapatan Bahşi, Meral Akşener ile 15 Temmuz gecesi yaşadığı diyaloğu, "DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı" şeklinde anlatmıştı.

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15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
OYNAT 01:13
15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenr'in evinde yaşadıklarını anlatan Bahşi, Akşener'in FETÖ'yü sert dille eleştirmeme nedenini 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' ifadeleriyle açıkladı. Bahşi, 'Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı.' şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
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