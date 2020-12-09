İYİ Partili il başkanları Çıray’ın ihracı için Akşener önderliğinde toplandı iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 il başkanıyla birlikte İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın iddiaları sonrası hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Buğra Kavuncu’nun ev sahipliğinde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin konular değerlendirildi.
Ciddi Gazete’nin haberine göre, buluşma İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’dan habersiz yapıldı ve toplantıda İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın ihracı da görüşüldü.
- İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve son dönemdeki parti içi tartışmaların fitilini ateşleyen 'oy verilmeyecekler listesi' ile Genel İdare Kurulu dışında kalan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener yönetimini zaman zaman sert sözlerle tepki gösteriyor.
Çıray, İzmir Menemen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ndeki İYİ Partililerin karışmış olduğu yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.