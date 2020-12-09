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Gündem İYİ Partili il başkanları Çırayın ihracı için Akşener önderliğinde toplandı iddiası
POLİTİKA

İYİ Partili il başkanları Çıray’ın ihracı için Akşener önderliğinde toplandı iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 il başkanıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantı yaptı. Gündemdeki olayların değerlendirildiği toplantıda, İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçenlerden birisi olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın partiden ihraç edilmesinin de konuşulduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti
İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 il başkanıyla birlikte İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın iddiaları sonrası hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Buğra Kavuncu’nun ev sahipliğinde, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok
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İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok

Ciddi Gazete’nin haberine göre, buluşma İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’dan habersiz yapıldı ve toplantıda İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın ihracı da görüşüldü.

Çıray'dan İYİ Parti'ye eleştiri: Özdağ'a çifte standart uygulanıyor
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Çıray'dan İYİ Parti'ye eleştiri: Özdağ'a çifte standart uygulanıyor
  • İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve son dönemdeki parti içi tartışmaların fitilini ateşleyen 'oy verilmeyecekler listesi' ile Genel İdare Kurulu dışında kalan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener yönetimini zaman zaman sert sözlerle tepki gösteriyor.

Çıray, İzmir Menemen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ndeki İYİ Partililerin karışmış olduğu yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti.

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