İYİ Parti'li Karataş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aday olmam demişti sözünün arkasında dursun

Ömer Karakaş ve Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası altılı masanın millet iradesini kararlarını yansıtma kabiliyetini kaybettiğini ve dağıldığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek verdiği sözün arkasında durması gerektiğini söyledi.
"Sayın Kılıçdaroğlu’dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. Daha önce 6’lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz."