İYİ Parti'li Karataş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aday olmam demişti sözünün arkasında dursun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, "nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışabildik" diyerek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Beş parti tek bir ismi dile getirerek sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismi, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu konusunda görüşümüzü beyan ettik. Ancak maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercihe dilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercihe dilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık.