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İYİ Parti'li Karataş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aday olmam demişti sözünün arkasında dursun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak altılı masanın dağıldığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepkiler gecikmedi. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş , Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "Daha önce 6’lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti. Sayın Kılıçdaroğlu’dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

16:39 . 3/03/2023 Cuma
Diğer
Ömer Karakaş ve Meral Akşener

Ömer Karakaş ve Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası altılı masanın millet iradesini kararlarını yansıtma kabiliyetini kaybettiğini ve dağıldığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek verdiği sözün arkasında durması gerektiğini söyledi.


İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş'ın açıklaması şöyle;

"Sayın Kılıçdaroğlu’dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. Daha önce 6’lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz."



Akşener'den 6'lı masa paydaşlarına salvo: Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir
Akşener'den 6'lı masa paydaşlarına salvo: Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, "nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışabildik" diyerek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Beş parti tek bir ismi dile getirerek sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismi, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu konusunda görüşümüzü beyan ettik. Ancak maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercihe dilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercihe dilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık.


#Altılı masa
#iyi parti
#Ömer Karakaş
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