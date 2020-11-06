Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İYİ Partili Koncuktan Özdağa destek FETÖye güzelleme yapmazsanız olacağı budur
POLİTİKA

İYİ Partili Koncuk’tan Özdağ’a destek: FETÖ’ye güzelleme yapmazsanız olacağı budur

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ’ın savunma yapmaya çağırılmasına tepki gösterdi. Koncuk, “FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle savunma yapmaya çağırılmasına, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tepki gösterdi.

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi
GÜNDEM
İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

“Ürkütmenin bedeli vardır”

Sosyal medya hesabından Özdağ’ın savunmasının istenmesiyle ilgili bir haberi paylaşan Koncuk, "Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! ‘Türklük tanımı değişsin’ demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur!" ifadelerini kullandı.

Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?
GÜNDEM
Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?
Abone Ol Google News
İstanbulun göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Dede ve torunu silahlı saldırıda yaralandı.
ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

​68 milyon neden Trump'a oy verdi?
Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?

Fenerbahçe'ye <br>2. Lig ekibi

Fenerbahçe'ye
2. Lig ekibi

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.

​Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor...
Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​Çok konuşulan Eylül Yağlıkara cinayetinde katilin cezası belli oldu.

800 yıllık<br>şifre çözüldü

800 yıllık
şifre çözüldü

​Ayasofya Camii ile ilgili sır perdesi bu akşam aralanacak.
RTÜK acımadı!

RTÜK acımadı!

​Birçok televizyon programına ve dizilere para cezası kesildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.