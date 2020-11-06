İYİ Partili Koncuk’tan Özdağ’a destek: FETÖ’ye güzelleme yapmazsanız olacağı budur

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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe de kupaya bu turdan dahil oldu. Sarı-lacivertliler 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'na dair bütün gelişmeleri Yeni şafak Spor'dan takip edebilirsiniz. İşte Türkiye Kupası kura eşleşmeleri...