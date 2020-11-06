İYİ Partili Koncuk’tan Özdağ’a destek: FETÖ’ye güzelleme yapmazsanız olacağı budur

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle savunma yapmaya çağırılmasına, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tepki gösterdi.
“Ürkütmenin bedeli vardır”
Sosyal medya hesabından Özdağ’ın savunmasının istenmesiyle ilgili bir haberi paylaşan Koncuk, "Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! ‘Türklük tanımı değişsin’ demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur!" ifadelerini kullandı.
Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! “Türklük tanımı değişsin.”demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur! “Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi” https://t.co/eMkPXg7wR1
Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! “Türklük tanımı değişsin.”demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur! “Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ'ın savunması istendi” https://t.co/eMkPXg7wR1— İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) November 6, 2020