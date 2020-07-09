İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor: Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi

AK Parti İzmir Milletvekili eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiş, İYİ Parti'li Levent Özeren ise sosyal medya hesabından çok çirkin ifadeler içeren bir paylaşım yapmıştı.

Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanan Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.

GÜNDEM Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu

Çirkin sözlerini savundu

Bu tepkilerin ardından tweetini silen vekil, bu kez eleştirenleri hedef alarak, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını iddia ederek çirkin sözlerini savundu. Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi; Algı ve linç operasyonu başlatmışlar. Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim. Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar. Bugün çok sözümüz olacak, belki video" ifadelerini kullandı.

Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi;

Algı ve linç operasyonu başlatmışlar.



Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz.



Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim.



Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar.



Bugün çok sözümüz olacak, belki video.. — Levent Özeren (@lvntozrn) July 9, 2020

Özeren'in son yaptığı paylaşıma tepkiler de gecikmedi. İşte kullanıcıların o tweetlerinden baızları: