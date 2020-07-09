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Gündem İYİ Partili Levent Özerenin Semiha Yıldırıma yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi
POLİTİKA

İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor: Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi

İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler” sözlerini sarf etmişti. Gelen tepkiler üzerine tweet'ini silen Özeren, daha sonra herhangi bir pişmanlık yaşamadığı anlaşılan "Yapılan linç operasyonu. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim" sözleriyle yeni bir paylaşım yaptı. İYİ Partili vekilin sözleri infiale neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor.
​İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiş, İYİ Parti'li Levent Özeren ise sosyal medya hesabından çok çirkin ifadeler içeren bir paylaşım yapmıştı.

  • Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanan Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı.

Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu
GÜNDEM
Semiha Yıldırım'a çirkin saldırı sonrası #AhlaksızLeventÖzeren TT oldu

Çirkin sözlerini savundu

Bu tepkilerin ardından tweetini silen vekil, bu kez eleştirenleri hedef alarak, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını iddia ederek çirkin sözlerini savundu. Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi; Algı ve linç operasyonu başlatmışlar. Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim. Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar. Bugün çok sözümüz olacak, belki video" ifadelerini kullandı.

Özeren'in son yaptığı paylaşıma tepkiler de gecikmedi. İşte kullanıcıların o tweetlerinden baızları:

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