Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkandan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi

Bingöl'de şehit ağabeyine galiz küfürler eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisine destek amaçlı sahte hesaplardan tweet attırdı. Türkkan'ı aklamaya yönelik sözler içeren, trol hesaplardan atılan tweetleri, İYİ Partili vekil kendi hesabından da paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Lütfü Türkkandan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki gösteren vatandaşa kameralar önünde küfür etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek ("Bacını S...") yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, "Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkkan, gece yarısı video yayınlayarak şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür ettiğini kabul etti. Türkkan, "Kötü sözler söylemişim. O yüzden bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan özür diliyorum" diyerek şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür diledi.

TROL HESAPLARLA AKLAMA

Skandalın ardından İYİ Partili Türkkan, sahte hesaplar ile kendisini aklamaya çalıştı. Farklı sitelerden alınmış gerçek insanlara ait fotoğraflarla oluşturulan trol hesaplardan, Türkkan'ı aklamaya yönelik mesajlar paylaşıldı. Türkkan da bu tweetleri kendi hesabında paylaştı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum
OYNAT 02:28
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaş konuştu: Suç duyurusunda bulundum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu.

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