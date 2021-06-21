İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki 15 kaçak yapı bulunan çiftliğinin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu.

Sabah saatlerinde çiftliğin tahliye edilmesi için Dilovası Belediyesi, yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri iş makineleri ile bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri çiftlik önünde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, Türkkan’ın avukatlarının bulunduğu çiftlikte incelme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından kaçak yapılarda bulunan hayvanlar tahliye edilecek.

Neler olmuştu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde çiftliğinde kaçak yapılar tespit edilmişti.

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Bir ay süre verilmişti

Yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğunun tespiti sonrası, ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmişti.

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662 bin lira ceza

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL ceza uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Yıkım kararına durdurma

Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verilmişti. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açılmış, yıkım kararının durdurulmasına karar verilmişti.

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