Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkanın korumaları gazeteciye saldırdı
KOCAELİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, “Sen nasıl çekim yaparsın” denilerek dört kişinin üstüne yürüdüğünü söyledi. Gazeteci Uslu’nun yüzü kan içinde kaldı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
Türkkan'ın korumalarının saldırısına uğrayan gazeteci Uslu'nun yüzü kan içinde kaldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan, 15 kaçak yapının bulunduğu çiftlikte gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı.

Yüzü kan içinde kaldı

Olay anını A Haber yayınında anlatan Uslu, şunları söyledi: Türkkan’ın çiftliğini çekmeye gelmiştim. Bir anda 4 kişi geldiler saldırmaya başladılar. Ne olduğunu da anlamadım. Hiçbir şey söylemeden “Sen nasıl çekim yaparsın” diyerek saldırmaya başladılar. Yüzümü taşa vurdum. Kan akmaya başladı. Drone’u parçaladılar. Arkalarına bakmadan gittiler.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

Neler olmuştu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde çiftliğinde kaçak yapılar tespit edilmişti.

Bir ay mühlet

Yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğunun tespiti sonrası, ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmişti.

Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan

Para cezası kesildi

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL ceza uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Yıkım başladı

Bugün sabah saatlerinde yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne gelerek Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başladı. Jandarma ekipleri çiftlik içerisinde ve çevresinde, geniş güvenlik önlemi aldı.

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
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Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
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ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
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Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
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Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
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EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
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Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
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Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.
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