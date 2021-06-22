İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan, 15 kaçak yapının bulunduğu çiftlikte gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı.

Yüzü kan içinde kaldı

Olay anını A Haber yayınında anlatan Uslu, şunları söyledi: Türkkan’ın çiftliğini çekmeye gelmiştim. Bir anda 4 kişi geldiler saldırmaya başladılar. Ne olduğunu da anlamadım. Hiçbir şey söylemeden “Sen nasıl çekim yaparsın” diyerek saldırmaya başladılar. Yüzümü taşa vurdum. Kan akmaya başladı. Drone’u parçaladılar. Arkalarına bakmadan gittiler.

GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

Neler olmuştu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde çiftliğinde kaçak yapılar tespit edilmişti.

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Bir ay mühlet

Yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğunun tespiti sonrası, ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmişti.

Lütfü Türkkan

Para cezası kesildi

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL ceza uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Yıkım başladı

Bugün sabah saatlerinde yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne gelerek Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başladı. Jandarma ekipleri çiftlik içerisinde ve çevresinde, geniş güvenlik önlemi aldı.

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