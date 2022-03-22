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POLİTİKA

İYİ Parti'li meclis üyesinden istifa: PKK'nın siyasi uzantısıyla yakınlaşması ve FETÖ'ye göz kırpması vicdanımı rahatsız etti

İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirerek istifa etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İYİ Parti’nin Millet İttifakı ortağı CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması, FETÖ’ye sürekli göz kırpması, milliyetçi vatansever bir ülkücü olarak her gün vicdanımı rahatsız etti." dedi. Yılmaz ayrıca MHP'ye katılmak istediğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili meclis üyesinden istifa: PKKnın siyasi uzantısıyla yakınlaşması ve FETÖye göz kırpması vicdanımı rahatsız etti
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İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, istifa kararını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yılmaz açıklamasında, "Siyaset, vatan ve millete aşkla yapılan bir hizmet vasıtasıdır. Bu amaçla davamdan vazgeçip İYİ Parti saflarında siyasete girdim. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdim ancak geldiğimiz şu noktada İYİ Parti’nin Millet İttifakı ortağı CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması, FETÖ’ye sürekli göz kırpması, milliyetçi vatansever bir ülkücü olarak her gün vicdanımı rahatsız etti." dedi.

Recep Yılmaz
Yılmaz, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi birçok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek gördüm. Millete hizmet etmenin yolunun sadece ama sadece lider Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde olabileceğini yaşayarak ve görerek bir kez daha anladım. Lider Devlet Bahçeli Bey’in terörün ve teröristlerin karşısında devletçe dikildiğine, onlara nasıl engel olduğuna şahit oldum. Uğruna canımızı vereceğimiz aziz vatanımız ve devletimiz bizlere binlerce şehidin emanetidir. Vatansever bir Türk milliyetçisi olarak her türlü terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ederek, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey eğer takdir ederlerse mücadeleme yuvamda, yani ait olduğum yerde Milliyetçi Hareket Partisi’nde devam etmek istiyorum. Bu vesileyle İYİ Parti’den istifa kararımı saygılarımla kamuoyuyla paylaşıyorum"

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