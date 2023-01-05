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POLİTİKA

İYİ Parti'li Mehmet Aslan en beğendiği 'İmamoğlu icraatını' açıkladı: AK Parti'nin hizmetlerini aksatmadı

İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, TVNET yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en beğendiği icraatını açıkladı. Aslan, "Belediyecilikte AK Parti'nin halkın hoşuna giden ve halka hizmet götürdüğü hiçbir unsur aksamadı. O dönem nasıl devam ediyorsa aynen onu götürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Mehmet Aslan en beğendiği İmamoğlu icraatını açıkladı: AK Partinin hizmetlerini aksatmadı
​İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan.

İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri partinizin desteklediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor. En beğendiğiniz üç icraatı sayabilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Aslan, şu ifadeleri kullandı:

  • "En büyük icraat şudur, benim en beğendiğim. Buna kimse değinmiyor. İnsan hasta olduğu zaman sağlığın kıymetini bilir, iyileşince unutur hasta olduğu anı. Hiç hasta olmadı İBB, sayın İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde. Belediyecilikte AK Parti'nin halkın hoşuna giden ve halka hizmet götürdüğü hiçbir unsur aksamadı. O dönem nasıl devam ediyorsa aynen onu götürmeyi başardı."

İYİ Parti'li Mehmet Aslan en beğendiği 'İmamoğlu icraatını' açıkladı: AK Parti'nin hizmetlerini aksatmadı
OYNAT 00:58
İYİ Parti'li Mehmet Aslan en beğendiği 'İmamoğlu icraatını' açıkladı: AK Parti'nin hizmetlerini aksatmadı
İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, TVNET yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en beğendiği icraatını açıkladı. Aslan, 'Belediyecilikte AK Parti'nin halkın hoşuna giden ve halka hizmet götürdüğü hiçbir unsur aksamadı. O dönem nasıl devam ediyorsa aynen onu götürmeyi başardı.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadroların sabotajları olduğunu öne süren Aslan, "'AK Parti döneminde böyle güzel hizmet alıyorduk, böyle güzel iş vardı ama şimdi bu yok' diyemezler." diye konuştu.

LİYAKATTE AK PARTİ ÖRNEĞİ

"Belediyelerde liyakate özen gösterildiğine inanıyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Aslan, "Bizim en büyük sorunumuz şu, biz liyakate o kadar önem veriyoruz ki, o kadar mustarip olduk ki. Tekrar söylüyorum. Benim için siyasette iki tane felsefeye bakıyorlar. AK Parti şuna bakıyor, AK Parti diyor ki önce sadakat, sonra liyakat. Ben zamanla şunu gördüm AK Parti'deki evrimleşmede, önce liyakat, liyakat olursa sadakat olur." dedi.

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben diyorum ki böyle yapacağız. Liyakatliyse bu adam sadık olur ama sadıksa liyakatli olmaz ben nasıl olsa sadığım deyip o işi yapmak zorunda da kalmayabilir ve bu pozisyonlara düşebilir. Biz iktidara gelsek de liyakatli kadrolarla devam edeceğiz. Yani bizden olup olmaması önemli değil, zaten layıksa bizden olur o."

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