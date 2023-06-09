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İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret: Nankörce çirkefleştiniz

İYİ Partili Mehmet Aslan, partisinin genel başkanı Meral Akşener'i istifaya davet edenlere hakaret etti. Akşener'i eleştirenlere nankör ve çirkef diyen Aslan, "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz. Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli…" ifadelerini kullandı.

17:56 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Partili Mehmet Aslan Akşener'in istifasını isteyen partililere hakaret etti.

İYİ Partili Mehmet Aslan Akşener'in istifasını isteyen partililere hakaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle çıkan İYİ Parti şimdi de kongre sürecine hazırlanıyor. Partideki milliyetçilerin tasfiye edildiğini belirten Ortak Akıl Platformu, genel başkan Akşener'in istifa etmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, talepleri karşılanmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceklerini vurguladı.

Parti içinden pek çok kişinin de destek verdiği bu açıklamalara İYİ Partili Mehmet Aslan'dan tepki geldi.

'Nankörce çirkefleşmeye başladınız'

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı." diyen Aslan, Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret etti.


Aslan,
"Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener"
ifadelerini kullandı.


#Mehmer Aslan
#İYİ Parti
#Meral Akşener
26 dakika önce
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