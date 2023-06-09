İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret: Nankörce çirkefleştiniz

"Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener"