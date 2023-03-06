İYİ Partili Metin Ergun'dan CHP liderine gönderme: En uygun saray çalışanı 12'nci kez yine Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta gerçekleşen , partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." diyerek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.
Akşener masayı dağıttı
Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması CHP tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'lilerin tepki paylaşımlarına İYİ Partililerden de cevap gecikmedi.
"Suçlu Meral Akşener öyle mi?"
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Akşener'in masayı dağıtması üzerine gelen tepkilere şu sözlerle cevap vermişti: