İYİ Partili milliyetçiler rahatsız: İl teşkilatlarında peş peşe istifalar

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonuçlanmıştı.

GÜNDEM İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

Yaşanan krizlerin ardından İYİ Parti içinden milliyetçi isimlerin tasfiye edildiğine yönelik sesler yükselmeye başladı.

"Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor"

İYİ Parti'nin kurucularından olan ve partisinden daha önce istifa eden Yusuf Halaçoğlu katıldığı bir televizyon programında Meral Akşener'e ilişkin eleştirilerde bulundu. Halaçoğlu, “Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim. Benimle beraber Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler" dedi.

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GÜNDEM İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu: İYİ Parti'de Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor

İYİ Parti Kayseri teşkilatında 5 istifa

Bu sözlerin üstünden çok geçmeden İYİ Parti Kayseri teşkilatından aralarında kurucu ve yönetim kademesinde görev almış isimlerin olduğu 5 partili "Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

İstifa metni hazırlayan 5 isim şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerini’ benimseyen bütün vatandaşlarımızı hiç bir ayrım yapmadan kucaklayan bir milli ve milliyetçi parti olarak biz Türk milliyetçilerinin öncülüğünde kurulmuştur. Ancak gelişen süreçte partinin kuruluş ilkeleri unutulmuş, Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir."

GÜNDEM İYİ Parti Kayseri teşkilatında 5 istifa: Türk milliyetçileri dışlanıyor

Gaziantep'te İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti

Benzer bir gelişme İYİ Parti Gaziantep İl Teşkilatında yaşandı. İl yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi partiden istifa etti.

İstifa eden 10 eski İYİ Partili ortak yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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GÜNDEM Gaziantep'te İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti: Türk milliyetçiliğini temsil edenler partiden uzaklaştırıldı