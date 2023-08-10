İYİ Partili Oktay Vural'dan CHP'ye mesaj: İttifak arayışımız yok

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, partisinin ittifak arayışında olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan muhalefet partileri arasında başlayan tartışmalar devam ederken İYİ Parti'den yerel seçimlere yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
"İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu"
"İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu"
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, bir ittifak arayışında olmadıklarını söyledi. Gazete Duvar'ın sorularını yanıtlayan Vural,
"Halkın çoğunluğunu alacağız. Daha fazla toplumsal desteği sağlamak için uğraşacağız. İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu"
ifadelerini kullandı.
"Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz"
"Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz"
Vural, sözlerine şöyle devam etti:
"Yerel seçimlerin özellikleri vardır, özelliklere göre bakılır, değerlendirir, yapılır. Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz. Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe gitmesini istiyorsak halkın büyük çoğunluğunun bize yönelmesini sağlamamız gerekiyor. Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmüyorsak halka gideceğiz.
Yerel seçimlere ilişkin nasıl karar verilecek, onu partimiz değerlendirecek ama biz Türkiye'yi kazanmak istiyoruz, Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. Esas hedef bu. Türkiye'nin geleceğine biz talibiz, yönetimine talibiz. Yerel seçimlerde nerede ne yapılabilir? Yerel seçimin özellikleri vardır. Bunun şu andaki bir mesele olduğu kanaatinde değilim."
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6 dakika önce