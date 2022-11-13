İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ancak durumu hazmedemeyen bazı siyasiler duruma tepki gösterdi. Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.

'KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK'

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu.

Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.

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İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ: İFTİRAYA SOYUNDU

İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."

5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim…

Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun.

“Köpeğin oluruz” diyor.. pic.twitter.com/F6fAtnOtLj — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 13, 2022

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça “seni çok seviyoruz” dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de