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POLİTİKA

İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, geçtiğimiz 10 Kasım günü Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Özkan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kabrinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak utandım" ifadelerini kullanarak ağır hakaretler etti. Tepkilerin hedefi olan Özkan daha sonra attığı tweeti sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda “Seni çok seviyoruz” dediği açıkça belli olan vatandaşın “köpeğin oluruz” dediğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi Partili Özkandan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
İbrahim Özkan

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ancak durumu hazmedemeyen bazı siyasiler duruma tepki gösterdi. Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.

'KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK'

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu.

Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.

İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ: İFTİRAYA SOYUNDU

İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça “seni çok seviyoruz” dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.



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