İYİ Partili Özlale: Yaşar Okuyan Kılıçdaroğlu'nu da zor durumda bırakıyor

"Yaşar Okuyan'ın ilk baştaki suçlamalarından Kemal Bey de nasibini alıyor. Millet ittifakı da nasibini alıyor. Diyor ki; 'Sen Kemal beyi aday olarak göstermezsen ben de hakkında dosya açıklarım.' Bu bence Kemal Beyi de zor durumda bırakıyor."