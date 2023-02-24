İYİ Partili Özlale: Yaşar Okuyan Kılıçdaroğlu'nu da zor durumda bırakıyor

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım"
açıklamasıyla gündeme gelen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi.
'Eleştirdiğiniz iktidardan farkınız olsun'
'Eleştirdiğiniz iktidardan farkınız olsun'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu ve Okuyan'ın görüşmesine şu sözlerle tepki göstermişti:
"Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!"
'Kemal Beyi de de zor durumda bırakıyor'
'Kemal Beyi de de zor durumda bırakıyor'
Özlale, katıldığı yayında, Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yüklendi. . Özlale,
"Yaşar Okuyan'ın ilk baştaki suçlamalarından Kemal Bey de nasibini alıyor. Millet ittifakı da nasibini alıyor. Diyor ki; 'Sen Kemal beyi aday olarak göstermezsen ben de hakkında dosya açıklarım.' Bu bence Kemal Beyi de zor durumda bırakıyor."
ifadelerini kullandı.
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