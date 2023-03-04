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İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sözleri sonrası görevinden ayrılmıştı. Meral Akşener'in altılı masayı dağıtmasının ardından dün tekrar görevine dönen Paçacı, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla ilgili ""--Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

14:02 . 4/03/2023 Cumartesi
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İYİ Partili Cihan Paçacı

İYİ Partili Cihan Paçacı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti ek binasında partisinin belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Akşener'i burada görevine geri dönen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı karşıladı.

Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.


Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı,
"Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir."
ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"
İYİ Partili Paçacı: "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'Sokakta itiraz var, biz İYİ Parti olarak Kılıçdaroğlu'na olan bu itirazı görmezden gelemeyiz' sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." dedi. Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.


Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaybedilen bir seçimin telafisi yok. İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Bunun için en fazla oyu olan, kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır ve kişisel değildir. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Bilinen bir husustu. Yani bir sürpriz yok burada. İYİ Parti iki yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam, kazanma ihtimali en fazla olan ismin aday gösterilmesidir. Onun için de 'Bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekli' anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle hiçbir ilgisi yoktur bu meselenin."


"Masadan kalkmadık, kaldırıldık"

Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı,
"Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz."
ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

"İYİ Partinin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun süredir kazanma ihtimali yüksek olan aday üzerinde ısrarcı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek 'Türkiye'nin önünü açacağım ve ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkan'ımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti."


#Altılı masa
#İYİ Parti
#Cihan Paçacı
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İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz
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