İYİ Partili Poyraz Akşener'in 'size başarılar' restinden sonra çark etmeye çalıştı: HDP sorusu gelince cevap veremedi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında "HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?" sorusuna cevap veremedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından düzenlenen partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.
"Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar"
Akşener, sözlerine şöyle devam etmişti:
Akşener'in bu sözleri eski ortaklar arasında tansiyonu yükseltirken İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, KRT TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Poyraz, Akşener'in sözlerinin yerel seçimlere yansımasının nasıl olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: