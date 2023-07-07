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İYİ Partili Poyraz Akşener'in 'size başarılar' restinden sonra çark etmeye çalıştı: HDP sorusu gelince cevap veremedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP'yi ve Millet İttifakı'nı yerden yere vurduğu açıklamalarının yankısı devam ediyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında Akşener'in eski ortaklarına "Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." çıkışını değerlendirdi. Akşener'in bu sözleri yalnızca HDP'yi öne çıkarmaya çalışanlara söylediğini ifade eden Poyraz, "HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?" sorusuna ise cevap veremedi.

16:28 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında "HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?" sorusuna cevap veremedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında "HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?" sorusuna cevap veremedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından düzenlenen partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.


"Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar"

Akşener, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar."

Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.


Akşener'in bu sözleri eski ortaklar arasında tansiyonu yükseltirken İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, KRT TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Poyraz, Akşener'in sözlerinin yerel seçimlere yansımasının nasıl olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"İstanbul seçimi dahil tüm seçimlerde İYİ Parti tüm sahalarda canla başla mücadele verdi. Genel başkan 'HDP sayesinde kazanıldı' diyenlere ve bu motto üzerinde İYİ Parti'ye istikamet belirleyenlere 'hayatta başarılar' dedi."

HDP sorusu gelince cevap veremedi

Poyraz,
"HDP aday çıkarsaydı Ekrem İmamoğlu seçilebilir miydi?"
sorusuna ise cevap veremedi. İnan,
"Se'ler ve sa'lar üzerinden biz ne dünü ne yarını analiz edemeyiz"
sözleriyle soruyu geçiştirmeye çalıştı.

#Uğur Poyraz
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#HDP
#Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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