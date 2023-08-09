İYİ Partili Rıdvan Uz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık tepkisi: Cesaret edemediler

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İmamoğlu ve Yavaş'a, Akşener'in çağrısına rağmen aday olmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
Seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yenilgiden CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan İYİ Partililer yerel seçimlere yalnız gireceklerine dair mesajlar veriyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu aday olmasa seçimin kazanılabileceğini söyleyen İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'dan yeni açıklamalar geldi.
İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Cesaret edemediler
Katıldığı canlı yayında eski ortaklarına veryansın eden Uz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösterdi.