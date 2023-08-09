İYİ Partili Rıdvan Uz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık tepkisi: Cesaret edemediler

Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaşanan tartışmaları anlattı. İmamoğlu ve Yavaş için 'etkili ve yetkili' cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın hayır dediğini ve masadan kalkma tehdidinde bulunduğunu ifade eden Akşener, "Sayın Babacan bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti. Sonuç itibarıyla, geldi ve bu iki arkadaşa Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim dedi" şeklinde konuştu.