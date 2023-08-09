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İYİ Partili Rıdvan Uz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık tepkisi: Cesaret edemediler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen muhalefetin yenilgi tartışması bitmek bilmiyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener'in adaylık için çağrıda bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. "Akşener'in çağrısına rağmen iki belediye başkanı cesaret edip aday olamadı" diyen Uz, Akşener'in masayı dağıttıktan sonra tekrar dönmesinin hata olduğunu söyleyerek "Biz masaya dönmeseydik ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılabilir, İYİ Parti yüzde 20 oy alabilirdi." dedi.

10:08 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İmamoğlu ve Yavaş'a, Akşener'in çağrısına rağmen aday olmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İmamoğlu ve Yavaş'a, Akşener'in çağrısına rağmen aday olmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yenilgiden CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan İYİ Partililer yerel seçimlere yalnız gireceklerine dair mesajlar veriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu aday olmasa seçimin kazanılabileceğini söyleyen İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'dan yeni açıklamalar geldi.

İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Cesaret edemediler

Katıldığı canlı yayında eski ortaklarına veryansın eden Uz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki gösterdi.

Uz,
"Akşener'in çağrısına rağmen iki belediye başkanı cesaret edip aday olamadı"
dedi. Akşener'in masayı dağıttıktan sonra tekrar dönmesinin hata olduğunu ifade eden Uz,
"Biz masaya dönmeseydik ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılabilir, İYİ Parti yüzde 20 oy alabilirdi."
dedi. Rıdvan Uz,
"İYİ Parti olarak seçimlere hür ve müstakil olarak girmek mecburiyetindeyiz"
ifadelerini kullandı.


#Rıdvan Uz
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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