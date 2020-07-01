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Gündem İYİ Partili Subaşıdan HDPye destek açıklaması HDPnin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
POLİTİKA

İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz, yerini sıcak açıklamalara bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, HDP'nin şeytanlaştırıldığını iddia ederek "HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı (solda), Genel Başkan Meral Akşener (sağda).
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı (solda), Genel Başkan Meral Akşener (sağda).

HDP kanadından yapılan "İYİ Parti bize danışmak için adam gönderiyordu" çıkışının ardından Millet İttifakı'nda patlak veren kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizi yıpratmaya çalışıyorlar" ikazıyla yatıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
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Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye karşı dilini yumuşatırken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan bir açıklama geldi. Subaşı Medyascope TV’de HDP'ye ve tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'a destek mesajları vererek özetle şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya’ya 'işbirliğini itiraf ettin' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gereken şeyler vardır
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Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya’ya 'işbirliğini itiraf ettin' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gereken şeyler vardır

Demirtaş tahliye edilmeliydi

Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar verdiğinde tahliye edilmeliydi. Hem AİHM hem AYM karar vermişse bu kararların bir nevi siyasi olduğu ortaya çıktığı gibi, AİHM de zaten hükmünde belirtmişti.

İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
OYNAT 00:47
İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz, yerini sıcak açıklamalara bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, HDP'nin şeytanlaştırıldığını iddia ederek 'HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı' dedi.


İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi
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İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi

Biz 'legal değil' diyemeyiz

Bunları konuştuğunuz zaman ne oluyor? ‘Acaba HDP’ye yakın mı duruyor?’ deniyor. HDP’yi legal bir parti haline getiren devlettir. Bizim ‘Bu legal değildir’ deme hakkımız yoktur.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
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İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Bizlerden farkı yok

Çünkü devlet belirli kademelerden, kurallardan geçirerek legalize eder. Seçime girerler, parlamento çatısı altına girdikten sonra bizlerden farkı kalmaz. Meclisi de idare eder, başkanları da vardır.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

HDP yoluna devam etmeli

Başkanvekili var, kırmızı plaka, devletin yardımını alıyor. Suçlu varsa içinde, devletin görevi bunu tecrit etmektir, HDP’nin yoluna devam etmesini sağlamaktır.

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
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HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'


Demirtaş'a hukuksuzluk yapılıyor

Eğer HDP’nin terörle irtibatı sabit hale gelirse kapatma yoluna da gidebilir. Ama bunlar yok, sabit olan bir şey yok. Demirtaş hakkında AİHM, AYM kararları var. Ama birtakım hukuksuzluklar Türkiye’de devam ediyor.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
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HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


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