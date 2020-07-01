İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz, yerini sıcak açıklamalara bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, HDP'nin şeytanlaştırıldığını iddia ederek "HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı" dedi.
HDP kanadından yapılan "İYİ Parti bize danışmak için adam gönderiyordu" çıkışının ardından Millet İttifakı'nda patlak veren kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizi yıpratmaya çalışıyorlar" ikazıyla yatıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye karşı dilini yumuşatırken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan bir açıklama geldi. Subaşı Medyascope TV’de HDP'ye ve tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'a destek mesajları vererek özetle şu ifadeleri kullandı:
Demirtaş tahliye edilmeliydi
Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar verdiğinde tahliye edilmeliydi. Hem AİHM hem AYM karar vermişse bu kararların bir nevi siyasi olduğu ortaya çıktığı gibi, AİHM de zaten hükmünde belirtmişti.
Eğer HDP’nin terörle irtibatı sabit hale gelirse kapatma yoluna da gidebilir. Ama bunlar yok, sabit olan bir şey yok. Demirtaş hakkında AİHM, AYM kararları var. Ama birtakım hukuksuzluklar Türkiye’de devam ediyor.