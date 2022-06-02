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POLİTİKA

İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB organizasyonunda sahne almasına ilişkin konuştu. İBB konusunda söz söylemekten kaçınan Tatlıoğlu, "Yasakçılığa karşıyım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım
​İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'na, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB konseri soruldu.

Doğan'ın İBB konserine ilişkin konuşmaktan kaçınan Tatlıoğlu, iptal edilen Derince konserine değinerek, "Ben şunu söylüyorum. Yasakçılık bugün de bin yıl önce de çözüm değil. AK Parti'deki kurucu arkadaşlar Kürtçe yayına karşıydı. Tarihe not düşüyorum. O gün karşında oturan şahıs 'Yasakçılıkla bir yere varılmaz' dedi. Bir şey suçsa. Yasakçılık olmaz. Yasak cazip kılar." dedi.

Grup Yorum'un savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri andığı ve soruşturma başlatılan skandal konseri anımsatılan Tatlıoğlu, "Bu yasaklanmalı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

  • "Lanet olsun o harekete. DHKP-C bir siyasi yasaklama alanıdır."

"BEN BUNLARLA İLGİLENMİYORUM"

Doğan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser verdiği ve konserine bir yasak getirilmediği hatırlatılan Tatlıoğlu, "Bana yasaklandı diye bir bilgi geldi. Tepki gösterilir tepki de demokratiktir. Ben de gösteririm. Ben bunlarla ilgilenmediğim için göstermiyorum. Sevdiğim, bana cazip gelen bir müzik değil. Ben yasakçılığa karşıyım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım
OYNAT 03:37
İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB organizasyonunda sahne almasına ilişkin konuştu. İBB konusunda söz söylemekten kaçınan Tatlıoğlu, 'Yasakçılığa karşıyım' dedi.

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Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı
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Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.


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