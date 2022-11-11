İYİ Partili Turhan Çömez ve HDP’li Garo Paylan arasında tansiyon yükseldi: Sizden rahatsızız

AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi nedeniyle HDP'ye ziyarette bulunması sonrası muhalefet tarafından başlatılan tartışma devam ediyor.
Tele 1 canlı yayınına konuk olan İYİ Partili Turhan Çömez ve HDP’li Garo Paylan AK Parti'nin HDP'ye ziyaretini değerlendirdi.
İYİ Parti'nin eleştirilerine tepki gösteren HDP'li Paylan, "Bizden çıktıktan sonra 50 metre sonra da size ziyarete geldiler. Biz aynı koridorda grupları olan partileriz" dedi.
"HDP'NİN TUTUMUNDAN VE SÖYLEMLERİNDEN RAHATSIZIZ"
HDP'lilerin Meral Akşener'e yönelik faili meçhul açıklamalarını hatırlatan İYİ Partili Çömez, partisinin HDP'nin tutumundan ve söylemlerinden rahatsız olduğunu ifade etti.
Paylan, Çömez'in bu çıkışına "Bilmukabele Turhan Bey, biz de sizden rahatsızız" sözleriyle cevap verdi.