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POLİTİKA

İYİ Parti'li Turhan Çömez'den dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez, HDP'nin 'seçimlerde destek verdik' ifadelerinden rahatsız olmadıklarını belirtti. Akşener'in, "HDP ile ittifak olmayız" açıklamasından sonra Çömez'in ifadeleri dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Turhan Çömezden dikkat çeken HDP açıklaması: Rahatsızlık duymayız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez

İYİ Parti'li Turhan Çömez, Radyo Sputnik’te Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. HDP'li vekillerin zaman zaman 'Belediye seçimlerinde destek verdik' açıklaması sorulması üzerine Çömez, "Biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız." dedi.

'RAHATSIZLIK DUYMAYIZ'

Akşener'in danışmanı Çömez, Aysever'in ,"Belediye seçimlerinde unutmayalım ki HDP aday çıkarmayarak destek verdi. Şimdi HDP dese ki ‘Ben olmasam bu belediye başkanları seçilemezdi, İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir’ dese bundan rahatsızlık duyar mısınız?" sorusuna, "Demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekûn bir mücadelenin neticesidir." cevabını verdi.

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