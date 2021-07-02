İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan’ı hedef aldı: Boş tarlaya temel atardı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kanal İstanbul projesini eleştirmeye çalışırken, Milli Görüş’ün merhum lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’a yönelik ithamlarda bulundu.

"Boş tarlaya temeller attılar"

Kanal İstanbul kapsamında temeli atılan köprünün eski bir proje olduğunu savunan Türkkan, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

"Cahilce merhum Erbakan'a sataşıyor"

Türkkan sözlerine, 20. dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Türkkan'ın cahilce merhum Erbakan’a sataştığını belirten Aydın, "Bu kadar cahilliği siyaset kaldırmaz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Türk sanayisi attığı temeller üzerine yükselmekte"

Her şeyden evvel Merhum Erbakan dünya siyasi hayatının efsane kahramanlarındandır. Kırk yılda tek bir kişinin burnu kanamadan dünyada eşi benzeri olmayan siyasi, manevi, sınai bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu gün Türk sanayisi Merhum Erbakan’ın attığı temeller üzerine yükselmektedir. Organize sanayi fikri onundur ve Türkiye’nin ilk 76 Organize sanayi bölgesini bizzat Merhum Erbakan kurmuştur.

"Temeli atılan yerde on bin kişi çalışıyor"

2007'de ziyaret programı amacı ile bulunduğum Antalya döşeme altı esnafı çay ikram etti ve Erbakan’dan helallik almak için randevu istediler. Ne için diye sorunca 1976 da ileride çalılığa organize sanayi bölgesi temeli attı yıllarca hayali temel diye arkasından konuştuk, bu gün orada on bin kişi çalışıyor, Antalya, Isparta ve Burdur’un ekonomisinin arkasındaki asıl güç budur dediler.

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"200'e yakın ağır sanayi tesisini bizzat kurdu"

Sayın Türkkan, hayali denilen ve çalılığa atılan bu temelin üzerinde bu gün 7 – 24 çalışan 350 fabrika, 15 bine yakın çalışan var ve sayın Erbakan bunlardan 76 tane kurmuş, bu 76, çoğalarak 300'ü aşmış 3 milyona yakın çalışanı var. Ayrıca 200'e yakın ağır sanayi tesisini bizzat kurmuştur.

"Kendisi kaçak çiftlik yapmakla anılacaktır"

Sayın Türkkan’a tavsiyemiz merhum Erbakan’ın mezarının başına gidip helallik istemesidir. Ayrıca eleştiri konusu yaptığı Sayın Erdoğan 25 yıldır aktif görevdedir ve attığı tüm temeller gerçekleşmiştir. Geçtiği köprülere, gittiği yollara baksın görür. Kendisi ise hazine arazisine (yıkılan) kaçak çiftlik yapmakla anılacaktır.

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