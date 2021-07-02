Gündem İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakanı hedef aldı Boş tarlaya temel atardı
POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan’ı hedef aldı: Boş tarlaya temel atardı

Kaçak çiftliğiyle ve korumalarının gazeteciyi dövmesiyle gündemde olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kanal İstanbul’u eleştirdiği konuşmasında Milli Görüş’ün merhum lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı hedef aldı. Türkkan, "Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakan’ı hedef aldı: Boş tarlaya temel atardı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kanal İstanbul projesini eleştirmeye çalışırken, Milli Görüş’ün merhum lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’a yönelik ithamlarda bulundu.

"Boş tarlaya temeller attılar"

Kanal İstanbul kapsamında temeli atılan köprünün eski bir proje olduğunu savunan Türkkan, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

"Cahilce merhum Erbakan'a sataşıyor"

Türkkan sözlerine, 20. dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Türkkan'ın cahilce merhum Erbakan’a sataştığını belirten Aydın, "Bu kadar cahilliği siyaset kaldırmaz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk sanayisi attığı temeller üzerine yükselmekte"

Her şeyden evvel Merhum Erbakan dünya siyasi hayatının efsane kahramanlarındandır. Kırk yılda tek bir kişinin burnu kanamadan dünyada eşi benzeri olmayan siyasi, manevi, sınai bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu gün Türk sanayisi Merhum Erbakan’ın attığı temeller üzerine yükselmektedir. Organize sanayi fikri onundur ve Türkiye’nin ilk 76 Organize sanayi bölgesini bizzat Merhum Erbakan kurmuştur.

"Temeli atılan yerde on bin kişi çalışıyor"

2007'de ziyaret programı amacı ile bulunduğum Antalya döşeme altı esnafı çay ikram etti ve Erbakan’dan helallik almak için randevu istediler. Ne için diye sorunca 1976 da ileride çalılığa organize sanayi bölgesi temeli attı yıllarca hayali temel diye arkasından konuştuk, bu gün orada on bin kişi çalışıyor, Antalya, Isparta ve Burdur’un ekonomisinin arkasındaki asıl güç budur dediler.

"200'e yakın ağır sanayi tesisini bizzat kurdu"

Sayın Türkkan, hayali denilen ve çalılığa atılan bu temelin üzerinde bu gün 7 – 24 çalışan 350 fabrika, 15 bine yakın çalışan var ve sayın Erbakan bunlardan 76 tane kurmuş, bu 76, çoğalarak 300'ü aşmış 3 milyona yakın çalışanı var. Ayrıca 200'e yakın ağır sanayi tesisini bizzat kurmuştur.

"Kendisi kaçak çiftlik yapmakla anılacaktır"

Sayın Türkkan’a tavsiyemiz merhum Erbakan’ın mezarının başına gidip helallik istemesidir. Ayrıca eleştiri konusu yaptığı Sayın Erdoğan 25 yıldır aktif görevdedir ve attığı tüm temeller gerçekleşmiştir. Geçtiği köprülere, gittiği yollara baksın görür. Kendisi ise hazine arazisine (yıkılan) kaçak çiftlik yapmakla anılacaktır.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
FOTOĞRAF 10
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Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
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Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
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ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
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Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
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Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
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EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
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Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
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Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Bilinmeyen yönleriyle Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ı
OYNAT 14:37
Bilinmeyen yönleriyle Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ı
54. Hükümet'in Başbakanı Necmettin Erbakan'ın koltuğuna oturduğu gün başlayan 28 Şubat'ı: İçişleri bakanı vizesini imzalamadığı için yurt dışı turuna 'kaçak' çıkmak zorunda kaldı. Kızının diploma töreninde dahi konuşturulmadı. 'Laiklik' uyarısı almadığı tek gün dahi olmadı.
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