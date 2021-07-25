İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kin kustu: Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp Şehit Ömer Halisdemir'e hakaret etti

FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkan Sarıtaşlı, 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' diyerek skandala imza attı.

İYİ Parti Tokat il başkan yardımcısı Songül Sarıtaşlı paylaştığı tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATTI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

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