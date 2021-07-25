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POLİTİKA

İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kin kustu: Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp Şehit Ömer Halisdemir'e hakaret etti

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı paylaştığı tweet ile FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" dedi. Sarıtaşlı, sosyal medyada tepkilerin dinmemesi üzerine Twitter hesabını kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kin kustu: Darbeci Semih Terziye sahip çıkıp Şehit Ömer Halisdemire hakaret etti
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı

FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkan Sarıtaşlı, 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' diyerek skandala imza attı.

İYİ Parti Tokat il başkan yardımcısı Songül Sarıtaşlı paylaştığı tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATTI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

SARITAŞLI'NIN ATTIĞI O TWEET:

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