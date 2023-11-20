İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti'de kazan kaynadı. Oy oranlarının düştüğü, ardı ardına yaşanan istifaların yaşandığı partide, bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" diyerek çıkıştı. Ümit Dikbayır ise, resti çekerek, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.