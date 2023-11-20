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İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti disiplin kuruluna sevk edildi. Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır'ın ihracı isteniyor.

14:54 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:30 - 20/11/2023 Pazartesi
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Ümit Dikbayır

Ümit Dikbayır

İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini iddia edilmişti.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.

Dikbayır,
"Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim."
ifadelerini kullanmıştı.
İYİ Parti'de 'kayıp para' skandalı büyüyor! Dikbayır'dan Akşener'e rest: Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım
İYİ Parti'de 'kayıp para' skandalı büyüyor! Dikbayır'dan Akşener'e rest: Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım

İYİ Parti'de kazan kaynadı. Oy oranlarının düştüğü, ardı ardına yaşanan istifaların yaşandığı partide, bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" diyerek çıkıştı. Ümit Dikbayır ise, resti çekerek, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.

#İYİ Parti
#Ümit Dikbayır
#Meral Akşener
38 dakika önce
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