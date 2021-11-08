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POLİTİKA

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yapılan hata görmezden gelinemez

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili, "Bugün konuşacağız milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğludan Lütfü Türkkan açıklaması: Yapılan hata görmezden gelinemez
Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfretmesi sonrası Grup Başkanvekili görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili açıklama yaptı. Ağıralioğlu, "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Ne olmuştu?

Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

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Şehit yakınları İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden ​Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğini de bırakmasını istiyor.

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Bir yerden bir yere gitmek için scooter kullanmanın yakın mesafede çok kolay olduğunu dile getiren Kasım Önal, otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini ve kendilerine çok yakın geçtiğini söyledi. Önal, "Kıyıdan köşeden yavaş yavaş gidiyoruz. Scooter kurallarını okudum, biliyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum" dedi.
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