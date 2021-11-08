İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yapılan hata görmezden gelinemez

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Uluslararası sorunların çözümünde öncü olmak Türkiye'nin görevidir

Kayseri'ye gelen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu.



Dünyadaki problemlere çözüm bulabilecek uluslarüstü bir kurum olmadığını belirten Kurtulmuş, 'Dünyanın kurum ve kuruluşlarının hiçbirisi hakkaniyetli ve adaletli değildir. Böyle olduğu için işte görüyoruz. Suriye'deki savaş 10'uncu yılını aşmış vaziyette. Dünya bu savaşı durdurabilecek hiçbir performansı, hatta hiçbir niyeti ortaya koyamıyor. Aynı şekilde dünyanın birçok yerinde açlık ve kıtlık küresel bir sorun haline gelmiş olmasına rağmen kimse kılını kıpırdatarak, bu sorunları çözmek için yol almıyor. Bütün bu sorunları çözebilecek bir uluslararası anlayışa ihtiyaç vardır. Bunu da büyük bir medeniyetin mirasına sahip olarak, geçmiş bütün büyük medeniyetlerin mirasına sahip olarak burada öncülük yapma görevi de Türkiye'nin, aziz milletimizin omuzlarının üzerindedir.' dedi.