İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yapılan hata görmezden gelinemez

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfretmesi sonrası Grup Başkanvekili görevinden istifa eden Lütfü Türkkan ile ilgili açıklama yaptı. Ağıralioğlu, "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
- Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.
Ne olmuştu?
Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.