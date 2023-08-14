İYİ Partili yetkili: İstanbul için Bilge Yılmaz Ankara için Kürşad Zorlu ve İzmir için Ümit Özlale isimleri konuşuluyor

"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"