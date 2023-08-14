|
Gündem

İYİ Partili yetkili: İstanbul için Bilge Yılmaz Ankara için Kürşad Zorlu ve İzmir için Ümit Özlale isimleri konuşuluyor

İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken muhalefet yandaşı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan bir milletvekili, bu iddiaları doğruladı. Saymaz, İYİ Partili milletvekilinin kendisine İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğunu söylediğini açıkladı.

16:15 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti'nin İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'yi aday çıkaracağı iddia edildi.

İYİ Parti'nin İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'yi aday çıkaracağı iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'ye ve eski ortaklarına çok sert mesajlar göndermişti.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken pek çok partili de tabanın, seçimlere bir ittifaka bağlı olmadan girme noktasında ısrarcı olduğunu açıkladı.

İYİ Partili milletvekili iddiaları doğruladı

Muhalefet yandaşı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İYİ Partili bir yetkili de bu iddiaları doğruladı. Saymaz, İYİ Partili milletvekilinin yaptığı açıklamaları şöyle özetledi:

İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğundan söz ediyor.
"Kaybettiren olmakla suçlanırsınız" dedi.
"Hiç umurumuzda değil" diyor.
Ekliyor:
"CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur."




#İYİ Parti
#yerel seçim
#Kürşad Zorlu
#Ümit Özlale
#Bilge Yılmaz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı