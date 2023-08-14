İYİ Partili yetkili: İstanbul için Bilge Yılmaz Ankara için Kürşad Zorlu ve İzmir için Ümit Özlale isimleri konuşuluyor

İYİ Parti'nin İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'yi aday çıkaracağı iddia edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında CHP'ye ve eski ortaklarına çok sert mesajlar göndermişti.
Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken pek çok partili de tabanın, seçimlere bir ittifaka bağlı olmadan girme noktasında ısrarcı olduğunu açıkladı.
İYİ Partili milletvekili iddiaları doğruladı
Muhalefet yandaşı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İYİ Partili bir yetkili de bu iddiaları doğruladı. Saymaz, İYİ Partili milletvekilinin yaptığı açıklamaları şöyle özetledi: