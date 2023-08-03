İYİ Partili Karakış: Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değiliz

İYİ Partili Yiğit Karakış, sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında muhalefette kazan kaynarken, tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
Yaşananlar sonrasında İYİ Parti kanadından Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmedi.
İYİ Partililerin hedefinde Kılıçdaroğlu var: Artık ittifak yok
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