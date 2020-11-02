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Gündem İYİ Partili Yılmazdan tepki toplayan Kızılay paylaşımı
POLİTİKA

İYİ Partili Yılmaz'dan tepki toplayan Kızılay paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir depreminin ardından Kızılay’ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. “Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” ifadelerini kullanan Yılmaz’a, vatandaşlar Kızılay'ın deprem sonrası yürüttüğü yardım çalışmalarının fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Durmuş Yılmaz
Durmuş Yılmaz

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu.

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Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ederken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Yılmaz, “Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” dedi.

Cevabı vatandaşlar verdi

Yılmaz’ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’a, Kızılay’ın depremin en başından beri yürüttüğü yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaşarak cevap verdi.

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"Karalamak istemedim" savunması

Tepkiler sonrası bir tweet daha atan Yılmaz, sözleriyle Kızılay’ı karalamak istemediğini öne sürdü. Yılmaz, “Bu tvitime 150 yıllık kurumu karalamak gibi itirazlar geldi. Ne münasebet. Asıl amacımız geçmişi başarılarla dolu kurumun son dönemde yapılan yanlışlardan arındırılarak eski itibarını yeniden kazanmasıdır. Herkes bunun için çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu
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Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu
İzmir'de yaşanan deprem felaketinden sonra gelen acı haberler hepimizi üzerken saatler sonra enkaz altından kurtarılan küçük çocuklar hepimize moral aşıladı. Arama çalışmaları devam ederken tüm Türkiye'nin duaları da onlarla.


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