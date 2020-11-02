İYİ Partili Yılmaz'dan tepki toplayan Kızılay paylaşımı

İzmir’de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu.
Devlet millet el ele seferber oldu
Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ederken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Yılmaz, “Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” dedi.
Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?
Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılayı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 1, 2020
Cevabı vatandaşlar verdi
Yılmaz’ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’a, Kızılay’ın depremin en başından beri yürüttüğü yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaşarak cevap verdi.
40 yıllık bürokratsınız, 2 günlük siyasetçiler gibi gözlerinizi dünyaya kapatıp 152 yıllık bir kurumu lekelemeye çalışıyorsunuz.
Yakışıyor mu size?
Kızılay’ı İzmir’de arıyorsanız, sokaklara inmeniz yeterli olacaktır. pic.twitter.com/0lcO2KGdsl
40 yıllık bürokratsınız, 2 günlük siyasetçiler gibi gözlerinizi dünyaya kapatıp 152 yıllık bir kurumu lekelemeye çalışıyorsunuz.
"Karalamak istemedim" savunması
Tepkiler sonrası bir tweet daha atan Yılmaz, sözleriyle Kızılay’ı karalamak istemediğini öne sürdü. Yılmaz, “Bu tvitime 150 yıllık kurumu karalamak gibi itirazlar geldi. Ne münasebet. Asıl amacımız geçmişi başarılarla dolu kurumun son dönemde yapılan yanlışlardan arındırılarak eski itibarını yeniden kazanmasıdır. Herkes bunun için çalışmalı” ifadelerini kullandı.
Bu tvitime 150 yıllık kurumu karalamak gibi itirazlar https://t.co/DCC66BCIF7 münasebet. Asıl amacımız geçmişi başarılarla dolu kurumun son dönemde yapılan yanlışlardan arındırılarak eski itibarını yeniden kazanmasıdır. Herkes bunun için çalışmalı https://t.co/YijOcw2yhe
Bu tvitime 150 yıllık kurumu karalamak gibi itirazlar https://t.co/DCC66BCIF7 münasebet. Asıl amacımız geçmişi başarılarla dolu kurumun son dönemde yapılan yanlışlardan arındırılarak eski itibarını yeniden kazanmasıdır. Herkes bunun için çalışmalı https://t.co/YijOcw2yhe— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 1, 2020