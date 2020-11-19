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Gündem İYİ Partili Yücel İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım
POLİTİKA

İYİ Partili Yücel: İlk 3 maddeyi değiştirmeyi düşünenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, parti içinde yaşanan krizlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, partinin ‘ideolojisi belli olmayan’lar tarafından kuşatıldığını öne sürerek "Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Seyit Yücel
Seyit Yücel

İYİ Parti içinde yaşanan krizlere değindiği bir yazı kaleme alan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, Meral Akşener yönetimine ve partililere tepki gösterdi. ‘Evet ben de rahatsızım’ başlıklı yazıda Yücel, partinin “ideolojik mensubiyeti” ve “siyasi meşrebi” belli olmayanlar tarafından kuşatıldığını söyledi.

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"Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele operasyonla partiden ihraç edildi"

Yücel yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında isnat bulunan ve inceleme başlatılan İstanbul İl Başkanı ‘en azından bu inceleme bitene kadar’ görevden ayrılmayıp, isnatta bulunan Türk milliyetçisi Ümit Özdağ alelacele bir operasyonla partiden ihraç ediliyorsa, 2019 kongresinde 110-150 rezaletini üstlenen, 20 Eylül 2020 kongresinde yapılanları da ‘3-5 il başkanının acemice işleri’ olarak nitelendiren bir genel başkan yardımcısı hakkında disiplin işlemi yapılmıyorsa, bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok rahatsızım.

Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı
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Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

"Siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım"

Ülkücülerin emeği ve alın teriyle kurulan partimizde bugün ideolojik mensubiyeti ve siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım.Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım. Bu rahatsızlıklarımın tanımı "Psikiyatrik vaka" veya "Operasyoncu" ise evet ben onlardanım. Biliyorum ki; partimizin kurucuları arasında benim gibi olanların sayısı hiç de az değil.”

Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
OYNAT 02:23
Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye?
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.


  • İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar istifa ve ihraçla sonuçlanmıştı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiden ihraç edilmiş, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

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