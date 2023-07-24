İYİ Partili Zorlu'dan Kılıçdaroğlu ile Özdağ'a 'gizli mutabakat' tepkisi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan mutabakata tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisinin olacağını ifade etti.
Kılıçdaroğlu doğrulamıştı
Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Akşener'in haberi yoktu
Gelişmelerin ardından İYİ Parti cephesinden tepki geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan mutabakata tepki göstererek Akşener'in bu durumdan haberinin olmadığını ifade etti.