|
Gündem

İYİ Partili Zorlu'dan Kılıçdaroğlu ile Özdağ'a 'gizli mutabakat' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakata İYİ Parti'den tepki geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in mutabakattan haberinin olmadığının altını çizerek "Hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği kararlaştırılmamışken ortaya çıkan protokol doğru olmadığını ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

17:41 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan mutabakata tepki gösterdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan mutabakata tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisinin olacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu doğrulamıştı

Özdağ'ın bu iddiaları CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlansa da Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında yapıldığını ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Akşener'in haberi yoktu

Gelişmelerin ardından İYİ Parti cephesinden tepki geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan mutabakata tepki göstererek Akşener'in bu durumdan haberinin olmadığını ifade etti.

Zorlu,
"Hangi bakanlıkların hangi partiye verileceği kararlaştırılmamışken ortaya çıkan protokol doğru olmadığını ortaya koyduk"
dedi.



#Kürşad Zorlu
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı