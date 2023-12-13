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İYİ Partililer İstanbul'da kazan kaldırdı: İbrahim Özkan ve 7 İBB Meclis üyesi disipline sevk edildi

CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası parti yönetimini hedef alan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda partisinden istifa etti. İYİ Parti İBB Meclis üyeleri, istifasını sunan Özkan'ı yeniden Grup Başkanvekili seçti. İYİ Parti, karara imza atan 7 İBB Meclis üyesini ve İbrahim Özkan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

21:27 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:46 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İbrahim Özkan - Meral Akşener
İbrahim Özkan - Meral Akşener
İYİ Parti yönetimi, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı aldı. Karar öncesinde, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ilçe başkanları, 'CHP ile ittifak yapılsın' çağrısında bulunmuştu. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, parti yönetimine tepki gösterip,
"Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz."
demiş ve istifasını sunmuştu.

İYİ Partili İBB Meclis Üyeleri Özkan'ı yeniden başkan seçti

"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum"
diyen Özkan, İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.

Akşener, İBB Meclis Üyeleri'ni disipline sevk etti

TVNET Muhabiri Hamza Çiftçi'nin paylaşımına göre
; Meral Akşener, Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekili seçen 7 İBB Meclis Üyesini ve İbrahim Özkan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

"Teamüllere aykırı, kabul edilemez"

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir."


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile köprüleri attı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları merak konusu olan İYİ Parti'de gözler Akşener'e dönmüştü. Akşener, yaptığı konuşmayla CHP ile köprüleri attı. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceklerini söyleyen Akşener, "Türk milletini kendilerine mahkum zannedenlerin kurduğu bu tahterevalli düzenine karşı artık yeni bir saftayız. Bu mücadeleyi başkalarının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#İbrahim Özkan
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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