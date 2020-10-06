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Gündem İYİ Partinin grup toplantısına muhalifler katılmayınca sıralar boş kaldı
POLİTİKA

İYİ Parti'nin grup toplantısına muhalifler katılmayınca sıralar boş kaldı

İYİ Parti'de iki hafta önce yapılan kongrenin ardından çıkan kriz giderek büyüyor. Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklaması kulisleri karıştırmıştı. Ardından 14 milletvekili ortak mutabakat metni hazırlayıp, kongrede yaşananları protesto etmiş, İYİ Parti Meclis Grup toplantılarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Bugün yapılan toplantıya çok sayıda vekil katılmadı, sıralar bomboş kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti'nin grup toplantısına muhalifler katılmayınca sıralar boş kaldı.
İYİ Parti'nin grup toplantısına muhalifler katılmayınca sıralar boş kaldı.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan “İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesinin yarattığı kriz giderek büyüyor. Aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınlamıştı.

İYİ Parti'de 14 milletvekili grup toplantısına katılmayarak bildiri yayımladı
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İYİ Parti'de 14 milletvekili grup toplantısına katılmayarak bildiri yayımladı

Toplantıya katılmadılar

Listeye tepkili milletvekilleri, 1 Ekim Perşembe günü Başkanlık Divanı'nın da belirlendiği GİK toplantısının ardından dün akşam saatlerinde toplantı yaptı. İki saat süren toplantının ardından tepkili bazı milletvekilinin partinin bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldığı belirtildi. Bugün yapılan toplantıya çok sayıda vekil katılmayınca sıralar bomboş kaldı.

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İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
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İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"Parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor"

Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etmişti. Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri ise, "Bu ciddi bir tepki. Bu hareketimizle partimizin varlık sebebi olan parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyor, ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
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Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
İyi Parti üyesi bir kadın, Ümit Dikbayır ve bir grup genç tarafından darp edildiklerini belirterek, 'Kadın hareketi olarak çıktığımız yolda bu olanlara yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. İsmi öğrenilemeyen partili sözlerini, 'Enseme enseme vurdular. Çocuklarım yaşındaki gençler. Yazıklar olsun' diyerek sonlandırdı.


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