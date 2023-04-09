İYİ Parti’nin 'iyi' çocuğu: Akşener Akkoyun'u sahiplendi

Merak Akşener Mahir Akkoyun’u sahiplendi.
Seçim öncesi sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’un sosyal medya sicili kabarık. Provokatif etiketler tasarlayıp “mahirgra” adlı hesaptan paylaşan Akkoyun, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Akkoyun HDP savunucusu, aynı zamanda merhum Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Gezi kalkışması hakkında da skandal paylaşımları var. İşte o paylaşımlar:
Beş para etmez siyasi hesaplar uğruna Türkeş denen katili bile anarken Gezi'de katledilenleri anmaktan geri durdunuz. Gezi'nin meşruluğunu sağcılar ile yaptığınız ittifaklara kurban ettiniz. Gezi'yi AKP'den çok siz mahkum ettiniz.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğüne üzülüyorum. Maraş ve Sivas gibi katliamlardaki payı ve yaptıkları bir yana bugün yaşıyor olsaydı Cumhur İttifakı'na katılmış ve o ittifaka oy vermeyenleri terörist olmakla suçluyor olurdu. Keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes. Sağcılar yaptıkları tüm pisliklere rağmen öldükten sonra değere biniyor, bu adam gerçekten erken öldü. (...)
DEVLETE “KATİL”
Bunlarla yetinmeyip devlete “Terörist de sizsiniz, katil de sizsiniz” diyen Akkoyun'a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sahip çıktı. Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki gösteren Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız.”