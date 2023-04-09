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İYİ Parti’nin 'iyi' çocuğu: Akşener Akkoyun'u sahiplendi

Sosyal medyada etiketler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’u İYİ Parti sahiplendi. İYİ Parti lideri Akşener, Akkoyun’dan kahraman gibi bahsetti. Akkoyun’un daha önce de merhum Alparslan Türkeş ile Muhsin Yazıcıoğlu’na hakaret ettiği tweetleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
04:00 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Merak Akşener Mahir Akkoyun’u sahiplendi.

Merak Akşener Mahir Akkoyun’u sahiplendi.

Seçim öncesi sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun’un sosyal medya sicili kabarık. Provokatif etiketler tasarlayıp “mahirgra” adlı hesaptan paylaşan Akkoyun, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Akkoyun HDP savunucusu, aynı zamanda merhum Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Gezi kalkışması hakkında da skandal paylaşımları var. İşte o paylaşımlar:

Beş para etmez siyasi hesaplar uğruna Türkeş denen katili bile anarken Gezi'de katledilenleri anmaktan geri durdunuz. Gezi'nin meşruluğunu sağcılar ile yaptığınız ittifaklara kurban ettiniz. Gezi'yi AKP'den çok siz mahkum ettiniz.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğüne üzülüyorum. Maraş ve Sivas gibi katliamlardaki payı ve yaptıkları bir yana bugün yaşıyor olsaydı Cumhur İttifakı'na katılmış ve o ittifaka oy vermeyenleri terörist olmakla suçluyor olurdu. Keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes. Sağcılar yaptıkları tüm pisliklere rağmen öldükten sonra değere biniyor, bu adam gerçekten erken öldü. (...)

DEVLETE “KATİL”

Bunlarla yetinmeyip devlete “Terörist de sizsiniz, katil de sizsiniz” diyen Akkoyun'a, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sahip çıktı. Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki gösteren Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız.”


Muhalefetin 'ifade özgürlüğü' riyakarlığı: Türkiye'de savundukları 'sticker' provokasyonunun icazet aldıkları ABD'deki karşılığı tutuklama
Muhalefetin 'ifade özgürlüğü' riyakarlığı: Türkiye'de savundukları 'sticker' provokasyonunun icazet aldıkları ABD'deki karşılığı tutuklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan çıkartmaların, marketlerin raflarında yer alan ürünlerin üzerine yapıştırılarak provokasyona alet edildiği ortaya çıkmıştı. Çıkartmaları tasarlayanın Mahir Akkoyun olduğu belirlenmiş ve geride kalan gün gözaltına alınmıştı. Provokatör, ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken muhalefet partilerinin temsilcileri ise bu olaydan siyaset devşirmeye kalkıştı. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akkoyun'a sahip çıkarak 'geçmiş olsun' dedi. İfade özgürlüğü naraları atan muhalefet kanadının, geçtiğimiz aylarda icazet almak için ayağına kadar gittiği ABD'de de ise benzer bir olay yaşanmıştı. Geride kalan yıl ABD Başkanı Biden'ın "I did that" (Ben yaptım) stickerlar'ı çeşitli akaryakıt istasyonlarına yapıştırılmıştı. Eylemi gerçekleştiren şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı. Yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak niteleyen muhalefetin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.


#Mahir Akkoyun
#Sticker
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Muhsin Yazıcıoğlu
33 dakika önce
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