İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı TVNET canlı yayınında konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in "İktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız" dediği, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren 'Medeni Bilgiler' kitabındaki ifadelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Tatlıoğlu, "Ben bu ifadelere asla katılmam, buna sayın başkan da katılmaz" dedi.

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