İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.
- Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, iktidara gelmeleri halinde okullarda müfredata sokacaklarını ve genç teşkilatlarda dağıtacaklarını söylediği 'Medeni Bilgiler' kitabıyla ilgili "Dağıtıyor musunuz partinizde?" sorusuna, "Hayır dağıtmıyoruz" diye cevap verdi.
"BEN BU İFADELERE ASLA KATILMAM"
Kitaptaki, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaret içeren ifadelerin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Ben bu ifadelere asla katılmam, buna sayın başkan da katılmaz" dedi.
"KİTAP BU SAYFALARDAN İBARET DEĞİL"
- Karagöz'ün, "12 yaşındaki bir çocuk bu ifadeleri okursa bu onun dinine, diyanetine, vatanına, şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet eder?" sorusuna "Elbette ki hizmet etmez, hiçbir tereddütümüz yok" diye karşılık veren Tatlıoğlu, "Biz bu sayfalara katılmıyoruz ama kitap da bu sayfalardan ibaret değil. Genel cumhuriyet tarihini ve bu süreçle ilgili objektif bilgileri de içeren bir kitap" dedi.