Gündem İYİ Partinin Medeni Bilgiler çelişkisi Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı
POLİTİKA

İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı

TVNET canlı yayınında konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in "İktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız" dediği, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren 'Medeni Bilgiler' kitabındaki ifadelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Tatlıoğlu, "Ben bu ifadelere asla katılmam, buna sayın başkan da katılmaz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partinin Medeni Bilgiler çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı
İsmail Tatlıoğlu

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

  • Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, iktidara gelmeleri halinde okullarda müfredata sokacaklarını ve genç teşkilatlarda dağıtacaklarını söylediği 'Medeni Bilgiler' kitabıyla ilgili "Dağıtıyor musunuz partinizde?" sorusuna, "Hayır dağıtmıyoruz" diye cevap verdi.

Meral Akşener: İktidara geldiğimizde okullarda 'Medeni Bilgiler' kitabını dağıtacağız
GÜNDEM
Meral Akşener: İktidara geldiğimizde okullarda 'Medeni Bilgiler' kitabını dağıtacağız

"BEN BU İFADELERE ASLA KATILMAM"

Kitaptaki, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaret içeren ifadelerin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Ben bu ifadelere asla katılmam, buna sayın başkan da katılmaz" dedi.

İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı
OYNAT 06:02
İYİ Parti'nin 'Medeni Bilgiler' çelişkisi: Akşener önerdiği kitaptaki ifadelere Tatlıoğlu karşı çıktı
TVNET canlı yayınında konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 'İktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız' dediği, Hazreti Muhammed ve İslam dinine hakaretler içeren 'Medeni Bilgiler' kitabındaki ifadelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Tatlıoğlu, 'Ben bu ifadelere asla katılmam, buna sayın başkan da katılmaz' dedi.

"KİTAP BU SAYFALARDAN İBARET DEĞİL"

  • Karagöz'ün, "12 yaşındaki bir çocuk bu ifadeleri okursa bu onun dinine, diyanetine, vatanına, şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet eder?" sorusuna "Elbette ki hizmet etmez, hiçbir tereddütümüz yok" diye karşılık veren Tatlıoğlu, "Biz bu sayfalara katılmıyoruz ama kitap da bu sayfalardan ibaret değil. Genel cumhuriyet tarihini ve bu süreçle ilgili objektif bilgileri de içeren bir kitap" dedi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım
GÜNDEM
İYİ Parti'li Tatlıoğlu Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a tepki gösteremedi: Yasakçılığa karşıyım

Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı
Finalissimanın kazananı Arjantin

Finalissima'nın kazananı Arjantin

Messi ve arkadaşları, Avrupa şampiyonu İtalya'yı farklı devirdi.
Danimarkada tarihi karar

Danimarka'da tarihi karar

​30 yıl sonra AB'nin güvenlik politikalarına dahil oluyorlar.
Pakistan ile ilişkileri güçlendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.
Filistin bayrağına bile tahammülleri yok

Filistin bayrağına bile tahammülleri yok

İ​srail Parlamentosundan skandal yasak kararı.

​İstanbul Valiliği sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Rusya'dan gözdağı

Rusya'dan gözdağı

ABD'nin açıklamasından hemen sonra nükleer tatbikata başladı.
Jorge Jesus Kadıköy'de

Jorge Jesus Kadıköy'de

​Portekizli teknik adam Ülker Stadyumu'nu gezdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.