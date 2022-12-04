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POLİTİKA

İYİ Parti'nin Rize kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde partililer yumruk yumruğa kavga etti. Kongre salonundan dışarıya taşan kavga emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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Haber Merkezi İHA
İYİ Partinin Rize kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu
​İYİ Parti'nin Rize kongresinde kavga.

İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı.

Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Konuşmanın ardından tartışma çıktı, bir anda salon karıştı

Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.

Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı.

Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.

Rize’de İyi Parti Kongresi'nde yumruk yumruğa kavga
OYNAT 00:58
Rize’de İyi Parti Kongresi'nde yumruk yumruğa kavga
Rize'de İyi Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahallesiyle sona erdi.

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