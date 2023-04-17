İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini söyledi. Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş." diye konuştu. Geçtiğimiz yıllarda da partiye yönetici yapılanların FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Yenerer, "'Bu partiye FETÖ’cü olan giremez’ dedik, hepsi girdi" şeklinde konuşmuştu.