|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi

HDP'nin destek verdiği Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti'nin illüstrasyon çizimlerle kullandığı seçim afişinin Çin Komunist Partisi'nin diktatör Mao Zedung'un döneminde propaganda için kullandığı posterlere benzediği görüldü.

10:25 . 17/04/2023 Pazartesi
Diğer
İYİ Parti'nin seçim afişi - Mao'nun propaganda afişi

İYİ Parti'nin seçim afişi - Mao'nun propaganda afişi

İYİ Parti kurucularından olduğu Yedili Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına istemeye istemeye razı olarak seçim çalışmalarına başladı.

14 Mayıs'a az bir süre kala partilerin seçim afişleri de ortaya çıkmaya başladı.

İYİ Parti'nin afişinde, illüstrasyon çizimlerle Atatürk'ün, Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı görüldü.

Komünist diktatörün propaganda afişine benzetildi

Ancak afiş incelendiğinde dikkat çeken bir benzerlik ortaya çıktı. İYİ Parti'nin seçim afişinin, Çin Komünist Partisi'nin Mao Zedung'un döneminde propaganda için kullandığı posterlere benzediği görüldü.

Milliyetçilik vurgusunu dilinden düşürmeyen İYİ Parti'nin bu tercihi şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan Akşener, 2 yıl önce YouTube'da Armağan Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan 'Gör Beni' isimli programda eşinin eski bir Mao'cu olduğunu söylemişti.

Akşener: Eşim eski Maocu

Akşener,
"Eşim CHP Üst Kurul delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz, muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir."
demişti.

Son olarak ise İYİ Parti'nin daha önceki afişlerinde Meral Akşener ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu kullanılmıştı.

Bir başka afişte ise Yavaş ve İmamoğlu bulunuyordu. Afiş fotoğrafında ise “Birlikte Kazanacağız” sloganı kullanılmıştı.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Mao
#afiş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.