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İYİ Parti'nin 'seçimlerde parmak boyası uygulansın' talebi YSK tarafından reddedildi

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, partisinin "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebini YSK'ya iletti. Öztürk, YSK'nın, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.

19:49 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince
"parmak boyası"
nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.


YSK: Yasal düzenleme gerekiyor


Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.




#YSK
#Parmak Boyası
#İYİ Parti
2 saat önce
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İYİ Parti'nin 'seçimlerde parmak boyası uygulansın' talebi YSK tarafından reddedildi
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