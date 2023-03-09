İYİ Parti'nin 'seçimlerde parmak boyası uygulansın' talebi YSK tarafından reddedildi

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İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince
"parmak boyası"
nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
YSK: Yasal düzenleme gerekiyor
YSK: Yasal düzenleme gerekiyor
Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.
#YSK
#Parmak Boyası
#İYİ Parti
2 saat önce
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