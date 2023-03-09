İYİ Parti'nin 'seçimlerde parmak boyası uygulansın' talebi YSK tarafından reddedildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Zorlu, "Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil." dedi.