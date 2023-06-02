İYİ Parti’ye kaza kurşununa hapis talebi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12. kez hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Millet İttifakı'nda çatlaklar giderek genişliyor. Son olarak İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir" açıklamasını yaptı. Yandaş gazeteci Fatih Portakal ise bu açıklamanın ardından, "Mezara kadar değil, seçime kadarmış. Bu kadar çabuk dağılmasa iyiydi" yorumunda bulundu.