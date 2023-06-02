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İYİ Parti’ye kaza kurşununa hapis talebi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma karara bağlandı.

Erdal Kılınç
04:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma karara bağlandı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti il binasına isabet eden kurşun silahından çıkan Bekçi Melikşah Erdem ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün gerçekleşen yargılamada Erdem hakkında Cumhuriyet Başsavcısı tarafından talepname düzenlendi. Talepnamede “Ateşli silahlar ve Bıçaklar Kanunu”na muhalefetten 1 yıl hapis cezası talep edildi ancak sabıkası olmadığı için Erdem hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması istenildi.



#İYİ Parti
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Melikşah Erdem
41 dakika önce
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