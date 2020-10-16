İYİ Parti’yi karıştıran ‘oy verilmeyecekler’ listesiyle ilgili yeni iddia: Akşener’in bilgisi vardı

İYİ Parti içinde krize neden olan ‘oy verilmeyecekler listesi’ ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, listenin Meral Akşener’in bilgisi dahilinde hazırlandığını öne sürdü.
‘Oyundan Akşener’in haberi vardı’
Köşesinde konuya ilişkin bir yazı yayımlayan Turan, “İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İyi Parti'nin İkinci Olağan Kurultayı'nda, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın oyununa geldi. Daha doğrusu gadrine uğradı! Koray Aydın, etik dışı bir davranışla delegelere Genel İdare Kurulu üyeliği seçiminde 'Oy verilmeyecekler' listesi dağıttı. Bu oyunun genel başkan Meral Akşener’in bilgisi dahilinde oynandığını duydum” ifadelerini kullandı.