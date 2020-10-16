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Gündem İYİ Partiyi karıştıran oy verilmeyecekler listesiyle ilgili yeni iddia Akşenerin bilgisi vardı
POLİTİKA

İYİ Parti’yi karıştıran ‘oy verilmeyecekler’ listesiyle ilgili yeni iddia: Akşener’in bilgisi vardı

İYİ Parti’nin son kurultayında “oy verilmeyecekler listesinin” yapılmasıyla başlayan tartışmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Listenin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bilgisi dahilinde hazırlandığı öne sürüldü.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti içinde krize neden olan ‘oy verilmeyecekler listesi’ ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, listenin Meral Akşener’in bilgisi dahilinde hazırlandığını öne sürdü.

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Köşesinde konuya ilişkin bir yazı yayımlayan Turan, “İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İyi Parti'nin İkinci Olağan Kurultayı'nda, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın oyununa geldi. Daha doğrusu gadrine uğradı! Koray Aydın, etik dışı bir davranışla delegelere Genel İdare Kurulu üyeliği seçiminde 'Oy verilmeyecekler' listesi dağıttı. Bu oyunun genel başkan Meral Akşener’in bilgisi dahilinde oynandığını duydum” ifadelerini kullandı.

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