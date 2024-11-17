İzinsiz havai fişek atılmasına 232 bin lira ceza

İstanbul Valisi Davut Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.
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