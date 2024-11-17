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İzinsiz havai fişek atılmasına 232 bin lira ceza

İzinsiz havai fişek atılmasına 232 bin lira ceza

23:5117/11/2024, Pazar
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atılmasına ilişkin açıklamada bulundu. X hesabından yaptığı paylaşımda 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini hatırlatan Vali Gül, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "
Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır.
" ifadelerine yer verdi.

Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.




#Yasak
#Havai Fişek
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#Davut Gül

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