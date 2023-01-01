İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden görülmemiş ihale: 171 bin TL'ye heykel saydırdılar
CHP'li belediyeler heykel dikmek için birbiriyle yarışmaya devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi ilginç bir ihale ile gündeme geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan heykellerin sayılması için ihaleye çıktı. 'İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmeti' adıyla ihaleye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 171 bin 558 liralık teklifi kabul ettiği öğrenildi.
10:34 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykel sayımı için ihaleye çıktı.
Heykel dikmek için büyük bütçeler ayıran CHP'li belediyeler, vatandaşların tepkisini çekerken İzmir Büyükşehir Belediyesi ilginç bir ihale ile gündeme geldi.
HEYKEL HİZMETİ SINIR TANIMIYOR
Kentin pek çok noktasına heykel yerleştirmeye devam eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykel saymak için ihaleye çıktı.
'İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmeti'
adıyla ihaleye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 171 bin 558 liralık teklifi kabul ettiği öğrenildi.
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