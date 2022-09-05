Gündem CHPli belediyeler heykele doymuyor Muratpaşa Belediyesi Süleyman Demirelin büstünü dikti
ANTALYA

CHP'li belediyeler heykele doymuyor: Muratpaşa Belediyesi 'Süleyman Demirel'in büstünü dikti

En büyük icraatleri heykel dikmek olan CHP'li belediyeler, hizmet anlayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Heykel açılışının son adresi CHP'li Muratpaşa Belediyesi oldu. Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vatandaşları selamlarken tasvir edildiği büstün açılışını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli belediyeler heykele doymuyor: Muratpaşa Belediyesi Süleyman Demirelin büstünü dikti
Muratpaşa Belediyesi

CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını verdiği parkı açtı. Açılışı yapılan parka bir de Süleyman Demirel'in büstü dikildi.

Tüm katılımcılar parkın açılış kurdelesini kesti ve ardından parkta merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in şapkasıyla vatandaşları selamlarken tasvir edildiği heykelinin açılışı yapıldı.

CHP'li Muratpaşa Belediyesi Süleyman Demirel'in heykelini dikti
OYNAT 00:13
CHP'li Muratpaşa Belediyesi Süleyman Demirel'in heykelini dikti
CHP'li Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını verdiği parkı açtı. Parka bir de Demirel'in vatandaşları selamlarken tasvir edildiği büst yapıldı.


Gültekin Uysal ve çok sayıda CHP'li katıldı

Açılışa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’la birlikte Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, yönetimleri, Isparta, Burdur ve Antalya’dan merhum Demirel’le siyaset yaptığı onlarca isim katıldı.

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