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ADANA

CHP'li belediye yine heykel

CHP yönetimindeki belediyeler, heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Hitit kraliçeleri arasında en bilinen ve tanınan Puduhepa’nın heykeli, doğduğu Çukurova’da açıldı.

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Haber Merkezi İHA
CHPli belediye yine heykel
Çukurova Belediyesi

Vatandaşa hizmet etmek yerine her yere heykel diken CHP'li belediyelerin son durağı Adana’nın Çukurova ilçesi oldu.

CHP'li Çukurova Belediyesi, M.Ö. 13’üncü yüzyılda şimdiki Çukurova bölgesinde doğmuş ve yaşamış Hitit İmparatorluğu’nun bir kraliçesi olan Puduhepa’nın heykelini yaptırdı.

O heykel, aynı adı taşıyan parkın içerisinde açıldı.

‘Kadının siyasi temsili’

Açılışta Çukurova Kent Konseyi Başkanı Aysel Ateş, dünyada savaşların devam ettiğini, kadına gerekli değerin gösterilmediğini söyledi ve Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın 3 bin 300 yıl öncesinden kadının siyasi temsilinin simgesi olduğunu belirtti.

Adını dünyaya tanıtmak istiyorlar

Çukurova olarak bu tarihsel şahsiyete sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Ateş, Puduhepa’nın adını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi.

Üç yıl önce Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Huzurevleri Mahallesi’nde Puduhepa Sokağı’nın açılışının yapıldığını hatırlatan Aysel Ateş, şimdi de park ve heykel açılışı yapılarak hedefledikleri tanıtıma yönelik önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Puduhepa’yı anlattılar

Törende Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, Kizzuvatnalı Kraliçe Puduhepa konusunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

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