İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman’da Yusuf S. (21) isimli bir şahıs gözaltına alınmıştı.
Cezaevine gönderildi
İşlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilen
Yusuf S, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.