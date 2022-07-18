İzmir Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı

Ekonomi

Buğdayımız var stoklar yeterli

Dünyada tüm gözler ‘tahıl koridoruna’ çevrilmişken, Türkiye için sıkıntı yok. IAOM’dan Eren Günhan Ulusoy, “2022 buğday rekoltesi 19 milyon ton tahmin ediliyor. 18,5 milyon tonda kalabilir. Tüketimi 21 milyon ton olarak hesaplıyoruz. 2,5 milyon tonluk açığı da ithalatla kapatırız” dedi