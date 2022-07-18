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İZMİR

İzmir Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

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Haber Merkezi Diğer
İzmir Gümüldürde evlere yakın noktada yangın çıktı
Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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