İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, Teknopark İzmir Binası, Teknopark İzmir Kuluçka Merkezi, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri Binası, GSB Yurt Binaları, Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru resmi olarak açıldı. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, oda başkanları, milletvekilleri ve akademisyenler yer aldı.

'Uluslararası alana uzayarak Bakü'ye kadar genişledi'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi İzmir bizim 2018 yılı seçim vaadimizdi. Söz verdik ve hamdolsun yerine getirdik. Yine Bilişim Vadisi İstanbul da faaliyetine başladı. Mega Teknoloji Koridoru uluslararası alana uzayarak Bakü'ye kadar genişledi. Böylece, Bilişim Vadisi'ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı güçlenecek. İş birliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak. Teknoloji görmek isteyen İzmir'e gelecek, Bilişim Vadisi İzmir'i ziyaret edecek. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla oturduk çalıştık. Sene sonuna kadar buraya başvuracak ön kuluçka ve kuluçka firmalarından hiç ücret almayacağız. Gençlerimiz gelsinler, fikirlerini getirsinler, burada kabul olduklarında sene sonuna kadar kendilerinden ücret almayacağız" dedi.

'Devasa hamleler insan kaynağı kapasitemizin ne denli geliştiğinin göstergesi oldu'

Geçen 1 ay boyunca devreye alınan teknolojik atılımların, son 20 yılda inşa edilen teknoloji altyapılarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Bakan Varank, "Bu devasa hamleler, insan kaynağı kapasitemizin ne denli geliştiğinin göstergesi oldu. Türkiye'nin uzaydaki varlığını artırmaktan, Mavi Vatan'daki gücümüzü pekiştirmeye, aşı ve ilaç teknolojilerindeki yatırımlardan, çip tasarımı ve üretimi için yaptığımız yatırımlara, ilk elektrikli ana hat lokomotifinin raylara indirilmesinden, elektrikli araçlara hizmet edecek batarya vizyonunun hayata geçirilmesine kadar geleceğin teknolojilerinde güçlü adımlar attık. Malumunuz Milli Uzay programı hedeflerine yönelik adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Altı yıl önce çalışmalarına başladığımız Türkiye'nin metre altı çözünürlüklü ilk yerli ve milli uydusu İMECE uzaydaki görevine başladı. 680 kilometre uzakta, dünya etrafında günde 14 kez dönen uydumuzdan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk bayrağını uluslararası uzay istasyonunda gururla temsil edecek Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladığını vurgulayan Bakan Varank, "Yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan kahraman pilotumuz Alper Gezeravcı, asil uzay yolcusu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün resmi açılışını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Bu merkezle, Türkiye'nin biyoteknoloji sektöründeki potansiyelini artıracağız. Bu alanlarda çalışan bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, startuplarımız yurt dışındaki altyapıları değil kendi ülkelerindeki altyapıları kullanacaklar. Yeni kuracağımız TÜBİTAK Çip Üretim Tesisi geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığımız diğer vizyoner projemiz. Bu tesisin tamamlanmasıyla birlikte 12 ay içerisinde Türkiye'de ilk defa 65 nanometre büyüklüğünde yarı iletkenler üretmemiz mümkün olacak. Ülkemiz için kritik olan kimlik kartı çipleri, özel işlemciler, yerli sanayimizin ihtiyaç duyup temin etmekte güçlük yaşadığı tüm devreler, burada üretilebilecek" dedi.

'TCG Anadolu 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli nişanelerinden'

Ayrıca Türkiye olarak savunma sanayinin gücünü de yerli ve milli teknolojilerle çok daha ilerilere taşıdıklarını ifade eden Bakan Varank, "Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Türk Silahlı Kuvvetleri'mize teslim ettik. İnsansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu, Türkiye Yüzyılı'nın önemli nişanelerinden biri. TCG Anadolu, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü ve teknolojik kabiliyetlerini ortaya koyması açısından da çok önemli bir simge. İstanbul'da 140 bin vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. İnşallah bu hafta da İzmir'e Alsancak Limanı'na demirleyecek. İlk yerli ana hat lokomotifi, uluslararası sertifika almak için test sürüşlerine başladı. 10 yıl içerisinde 500 adet lokomotif üreterek cari açığın azaltılmasına ciddi katkı sağlayacağız. Elektrikli araçlar konusunda bir vizyon ortaya koyduk, bu işe bütüncül bir şekilde yaklaştık. 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelini attık. Elektrikli araç vizyonumuzun ilk adımı olan yerli ve milli otomobilimiz Togg'la, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini tüm dünyaya gösterdik" açıklamalarında bulundu.

'Varsa yoksa karalama'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Bakan Varank, "Hatırlayın. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. 'Otomobil üretiyoruz' dediler. 'Nerede?' demişti. İşte şimdi o otomobil burada. Urla'da kapının önünde duruyor. Biz fabrikayı kurduk, otomobili ürettik. Bu sefer Kılıçdaroğlu sanki bugüne kadar her gün yerli otomobil üretiliyormuş gibi 'Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Ürettiğin otomobili kime satacaksın?' diye sordu. Kime sattığımızı görüyorsunuz değil mi? Onun aksine, ülkesine inanan, Türk mühendislerine güvenen, Türkiye'nin otomobiline büyük bir teveccüh gösteren Türk milleti bu aracı alıyor. Togg'da teslimatlar başladı. Elazığ, Isparta, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul ilk teslimatlar yapıldı. İnşallah 2025 yılında biz bu araçları tüm dünyaya da satacağız. Son zamanlarda biz yeni teknolojileri açıkladıkça, birilerinin dengesi iyice şaşıyor. Togg için 'Gemlik'te yapılmıyor, İtalya'dan geliyor' yalanını ortaya atanlar oldu. Kendi hayal dünyalarında bir rota çizmişler, onu ispat etmeye çalışıyorlar. 'Gece gümrüklerden gizlice araçları getiriyorlar' diyorlar. Türkiye'de hiç işini bilen bir gazeteci yok mu? Varsa böyle bir şey bulsunlar, çıkarsınlar ortaya. Hodri meydan. Hadi buyurun ispat edin. Varsa yoksa karalama" dedi.

'Hangi icraati ortaya koyabilmişler'

TEKNOFEST'e değinen Bakan Varank, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için 'Panayır, Türkiye'ye ne faydası var' diyenler, kendileri hangi icraatı ortaya koyabilmişler? Teknolojisini tüm dünyaya kanıtlamış SİHA'larımıza 'Oyuncak' diyenler, TCG Anadolu için 'İki bomba atsan batar' diyenler, Allah aşkına bir kez de mutlu olun. Tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz. Bir kere de en azından hazmedin. En azından bir kere de sesinizi çıkartmayın. Böyle bir muhalefeti maalesef karşımızda göremiyoruz. Bu bir muhalefet anlayışı değil. Bununla Türkiye'yi ileriye götürmek mümkün değil. İnşallah biz o muhalefetin de yerlisinin ve millisinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. Eleştirilerin dozajının düştüğünü görüyoruz. Biz de durmadan, yorulmadan teknoloji altyapısı yatırımlarına devam ediyoruz. Bugün Mega Teknoloji Koridoru açılışı ile Bilişim Vadisi'ni İzmir'e, İstanbul'a ve Bakü'ye genişletiyoruz. Hatırlarsanız, Türkiye'nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'nin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2019 yılında gerçekleştirmiştik. 3,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bilişim Vadisi şu an ülkemizin en büyük teknoparkı. Bilişim Vadisi kuruluşundan bu yana, savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ediyor. Mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 500'e yakın firma vadimizde yer alıyor. Bilişim Vadisi İzmir ise 63 bin metrekare kapalı alana sahip. Yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. 6 binden fazla insanımıza istihdam sağlayacak. Sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere 'Mobilite', 'Bağlantı Teknolojileri', 'Akıllı Şehirler', 'Siber Güvenlik', 'Tasarım ve Oyun Teknolojileri'ne odaklanacak güçlü bir platform olarak ön plana çıkacak" diye konuştu.

'Seçimden seçime çalışan bir iktidar değiliz'

Bugün ayrıca Teknopark İzmir B1 ve B2 binaları, Kuluçka Merkezi, Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Araştırma Merkezi, Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümü Hizmet Binaları ve bin kişi kapasiteli öğrenci yurtlarının da açılışının yapıldığını söyleyen Bakan Varank, "Düşünün tek kalemde bu kadar işe imza atıyoruz. Bize diyorlar ki; bunları seçim için yaptınız. Ben TCG Anadolu'ya 7 sene önce başladım. Biz seçim için bir iş yapmıyoruz. Biz seçimden seçime çalışan bir iktidar değiliz. Biz milletimize hizmet etmenin ne kadar şerefli ve onurlu olduğunu bilen bir iktidarız. Biz bugün bu atılımları gerçekleştiriyoruz ama bunların çok daha güzellerini bizim gençlerimiz hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

'İzmir öncü bir şehir'

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir öncü bir şehir. Her şeyden önce İzmir, Milli Mücadele'nin öncüsü bir şehir. Düşmana ilk kurşunu atan, direniş sembolü bir şehir. İzmir İktisat Kongresi ile milli ekonomide de öncü ruhun temsilcisi. İzmir sanayisiyle, ticaretiyle, ülkemize yeni ufuklar açan bir şehir. Dinamizmiyle, özgün ruhu ve karakteriyle gençliğin şehri İzmir. Bugün İzmir'de yine yeni bir başlangıç yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından birini İzmir'den açıyoruz. Türkiye, artık hayallerine yürüyen bir ülke. Türkiye'de ortaya çıkan sonuçlar, bu ülkenin evlatlarının alın teriyle ortaya çıkan sonuçlar, hayallerimizi gerçekleştirirken, yeni ufuklara koşuşumuzu bizlere müjdeliyor. Havada, karada, denizde, nerede olmak gerekiyorsa oradayız. Birileri hayal dahi edemez bizim yaptıklarımızı. Onların hayal edemediklerine, çamur atarak örtmeye kalktıklarına ulaşmak nasip meselesidir" dedi.

'Bugünkü açılışlar genç odaklı siyasetin ürünü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderlik ruhuyla, bundan sonra da bu ülkenin evlatlarının yerli ve milli ruhla önde olmaya devam edeceklerine inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 21 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle, turizmiyle muhteşem bir süreç. Birileri Türkiye'yi geri döndürmeye, eski köhne anlayışlara götürmeye gayret ediyorlar ama milletimiz basireti, ferasetiyle asla bugünlerden, bu önemli kazanımlardan geri dönüşe fırsat vermeyecektir. Bugün İYTE'deki açılışlar, genç odaklı siyasetin ürünü. Yurtlar, Türkiye'nin yüz akı yatırımlarımızdan. İzmir'de başvuran tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik. Türkiye'nin yurt konusunu bir sorun olarak istismar etmeye kalkanlar bulundukları yerel yönetimlerde kaç kapasiteli yurt yaptıklarının hesabını versinler. Şehir hastanelerimizi başlattığımızda kötüleyenler, pandemi döneminde bu vizyonun nasıl engin bir vizyon olduğunu fark ettiler. Var olan bir çabayı takdir etmek, o da bir nasip meselesidir. Bugün, burada çok anlamlı açılışlar var. Ülkemiz genelinde bakanlığımızın yaptığı binlerce tesis var."

'Birileri sadece vaatte bulunabilir'

Vali Yavuz Selim Köşger ise "İzmir, teknoloji üssünün, 180 bin metrekarelik alan içinde hayata geçirilen bu dev projenin Allah'ın izniyle çok daha güzel projelerin de önünü açacağına inanmaktayım. İzmir'in tüm bileşenlerini, kentin güçlü potansiyelini açığa çıkarmak için gereken tüm adımları atıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "Buranın teknoloji üssü olması konusu sadece bizim vaadimiz değil. Büyükşehir adaylıklarının tamamında CHP'nin burada teknoloji üssü kurma vaadi var. Artık bundan sonra Allah'ın izniyle ikinci, üçüncü etabı gelir. Bir sözü vermek çok kolaydır. Önemli olan hayata geçirmek. Birileri sadece vaatte bulunabilir. Biz bugün somut bir şekilde hayata geçirdiğimizi gösteriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da liderimizle beraber yeni eserler ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Yaşama dair neredeyse tüm süreçlerin dijitalleştiği üstün zekadan yapay zekaya, alın terinden akıl terine, fikirlerin ürünlerden daha değerli olduğu bir döneme baş döndüren bir hızla göç ediyoruz. Dünya Üniversitesi İYTE hedefleriyle artan sorumluluklarımızın farkında olarak durmadan çalışıyoruz. Bilişim Vadisi İzmir, yaratacağı katma değer, geliştireceği iş birlikleriyle İzmir'imizi küresel bir çekim merkezi haline getirecektir" diye konuştu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da törende yaptığı konuşmada, "Bilişim Kampüsü İzmir, yatay mimarisi, sürdürülebilir altyapısıyla geleceğin teknolojilerini geleceğin yaşam biçimiyle buluşturuyor. İzmir'de bulunduğumuz bu süreçte bize tıpkı İzmirli gibi davranan kamu kurum ve temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.







