Bakan Varank Kılıçdaroğlu'na hamburger masasını hatırlattı: FETÖ'cülerle görüşmelerin devlet kayıtlarında

"Bu millet hizmetin de yatırımın da en iyisine layık ve biz size hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Ama bu kirli pazarlıkları o kadar ileri noktalara götürdüler ki. Baktılar o fasit dairede kendi aralarındaki pazarlıklar yetmiyor. 'Bu fasit daireye, bu kumar masasına yenilerini eklememiz lazım' dediler. Kimle pazarlık yapıyorlar şu anda? PKK ile pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki sözde PKK yöneticileri her gün açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra başka bir Türkiye olacak.' Ne diyorlar? 'Hapisteki bütün teröristler çıkacak' diyorlar mı?

İşte bu pazarlıklar şu anda o kadar ileri boyutlara taşındı ki FETÖ ile pazarlık yapıyorlar, FETÖ ile. FETÖ'cülerin hepsi

bakıyorsunuz sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, 14 Mayıs'ı hedef gösteriyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyor. Bu Kılıçdaroğlu var ya, hatırlıyor musunuz Amerika'ya gitti. '

Ben teknoloji görmeye gittim

' dedi ama aslında

hamburger yemeye gitmiş. Ama o hamburger bildiğiniz hamburger değil.