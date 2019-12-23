İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

Gündem

Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi.